Полиция Осло обезвредила взрывное устройство
В Осло полиция обезвредила взрывное устройство. Задержан подозреваемый, причастный к его установке.
Правоохранительные органы обнаружили подозрительный предмет недалеко от станции метро Гренланн в ночь с 8 на 9 апреля. Незамедлительно место его нахождения было оцеплено, а расположенные поблизости рестораны и кафе закрыты.
Полиция приняла решение о контролируемом взрыве. В пресс-службе правоохранительных органов также подтвердили, что подозрительный предмет оказался взрывчаткой. Как сообщает РБК, подозреваемый, установивший бомбу в столице Норвегии, задержан.
7 апреля в центре Стокгольма выходец из Узбекистана врезался в прохожих на грузовике. В результате теракта погибли четыре человека, 15 получили ранения разной степени тяжести.
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