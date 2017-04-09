Полиция Осло обезвредила взрывное устройство

В Осло полиция обезвредила взрывное устройство. Задержан подозреваемый, причастный к его установке.

Правоохранительные органы обнаружили подозрительный предмет недалеко от станции метро Гренланн в ночь с 8 на 9 апреля. Незамедлительно место его нахождения было оцеплено, а расположенные поблизости рестораны и кафе закрыты.

Полиция приняла решение о контролируемом взрыве. В пресс-службе правоохранительных органов также подтвердили, что подозрительный предмет оказался взрывчаткой. Как сообщает РБК, подозреваемый, установивший бомбу в столице Норвегии, задержан.

7 апреля в центре Стокгольма выходец из Узбекистана врезался в прохожих на грузовике. В результате теракта погибли четыре человека, 15 получили ранения разной степени тяжести.

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