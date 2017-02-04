Полиция обстреляла фургон вблизи аэропорта Стамбула

В субботу утром в Стамбуле полицейские открыли стрельбу по подозрительному фургону, который находился неподалеку от аэропорта Ататюрка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk, машина не остановилась у КПП по требованию полиции. Известно, что в автомобиле было трое человек.

Сотрудники правопорядка организовали погоню за нарушителями, однако водителю фургона удалось совершить резкий разворот и впоследствии скрыться.

В новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула произошел теракт, в результате которого погибли 39 человек, в том числе гражданка России, и 70 человек получили ранения. Неизвестный проник внутрь помещения и открыл стрельбу по посетителям. Спецслужбы Турции разыскивали вооруженного мужчину в течение нескольких недель. В середине января подозреваемый был задержан.

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