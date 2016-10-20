Полиция не обнаружила взрывных устройств в здании Киевской мэрии
Анонимное сообщение о минировании зданий Киевской городской администрации и Соломенской районной администрации оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы Украины.
«В здании Киевской городской государственной администрации и Соломенской районной администрации не обнаружено никаких взрывных устройств», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.
Вместе с тем правоохранительные органы продолжают проверку здания управления теплосетей.
Ранее сообщалось, что неизвестный позвонил в оперативные службы Киева и сообщил о минировании ряда зданий, в которых расположены государственные учреждения.
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