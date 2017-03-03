Полиция обнаружила в Подмосковье домашнюю оранжерею галлюциногенных грибов

Житель Егорьевска Московской области был задержан оперативниками по подозрению в сбыте наркотиков. При задержании у него изъяли два контейнера с грибами, а при обыске места жительства были обнаружены специальные теплицы для выращивания таких грибов.

Операцию в подмосковном городе Раменское проводили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, в ходе оперативных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических веществ полиция задержала 20-летнего жителя Егорьевска, передает ТАСС.

У задержанного при себе было два пластиковых контейнера с галлюциногенными грибами. «В ходе обыска его квартиры обнаружены специально оборудованные теплицы, в которых молодой человек выращивал эти грибы», - уточнила Петрова.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).