Полиция ОАЭ: Робот-автомобиль вызывает шпиона-дрона
Командование полиции эмиратского города Дубаи начинает использовать современные технологии в сфере полицейского обслуживания.
На службе полиции теперь есть миниатюрные полицейские машины-роботы, которые в автоматическом режиме будут патрулировать улицы города с помощью камер, следить за соблюдением правил правопорядка, производить поиск и идентификацию преступников.
Пока автомобили управляются с помощью операторов, но в будущем могут стать полностью самостоятельными единицами.
Если автомобиль зафиксирует посредством биометрических данных преступника, он может начать его «тихое» преследование, передавая информацию в центральный пункт полиции.
В случае побега, робот сможет запустить беспилотник (дрон).
Патрульные автомобили роботы в первую очередь будут использоваться в туристических районах города.
Использование патрульных автомобилей-роботов, которое должно начаться уже к концу этого года.
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