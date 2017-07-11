Полиция ОАЭ: Робот-автомобиль вызывает шпиона-дрона

Командование полиции эмиратского города Дубаи начинает использовать современные технологии в сфере полицейского обслуживания.

На службе полиции теперь есть миниатюрные полицейские машины-роботы, которые в автоматическом режиме будут патрулировать улицы города с помощью камер, следить за соблюдением правил правопорядка, производить поиск и идентификацию преступников.

Пока автомобили управляются с помощью операторов, но в будущем могут стать полностью самостоятельными единицами.

Если автомобиль зафиксирует посредством биометрических данных преступника, он может начать его «тихое» преследование, передавая информацию в центральный пункт полиции.

В случае побега, робот сможет запустить беспилотник (дрон).

Патрульные автомобили роботы в первую очередь будут использоваться в туристических районах города.

Использование патрульных автомобилей-роботов, которое должно начаться уже к концу этого года.

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