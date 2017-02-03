Полиция нашла тело пропавшей москвички Натальи Меламед
Операция по поиску пропавшей москвички Натальи Меламед завершилась – тело девушки обнаружили в Красногорском лесопарке.
Следов насильственной смерти на теле не найдено. Предполагается, что девушка могла замерзнуть насмерть. Однако окончательные выводы о причинах ее смерти будут сделано только после проведения экспертизы, рассказала РИА «Новости» представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.
Меламед ушла из дома без объяснения причин в конце января. С заявлением о ее исчезновении в полицию обратился отец девушки.
По факту пропажи Меламед было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В правоохранительных органах пояснили, что это является стандартной процедурой, необходимой для начала поисков.
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