Полиция нашла тело пропавшей москвички Натальи Меламед

Операция по поиску пропавшей москвички Натальи Меламед завершилась – тело девушки обнаружили в Красногорском лесопарке.

Следов насильственной смерти на теле не найдено. Предполагается, что девушка могла замерзнуть насмерть. Однако окончательные выводы о причинах ее смерти будут сделано только после проведения экспертизы, рассказала РИА «Новости» представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Меламед ушла из дома без объяснения причин в конце января. С заявлением о ее исчезновении в полицию обратился отец девушки.

По факту пропажи Меламед было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В правоохранительных органах пояснили, что это является стандартной процедурой, необходимой для начала поисков.