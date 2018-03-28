Полиция нашла машину ограбивших «Бинбанк» в Москве
Полиция обнаружила автомобиль Hyundai, на котором скрылись неизвестные, ограбившие отделение «Бинбанка» на востоке Москвы.
«Машина Hyundai обнаружена брошенной. Ведутся дальнейшие поиски злоумышленников», — сказал собеседник «РИА Новости».
Сегодня вечером пятеро налетчиков в камуфляжной форме, угрожая сотрудникам банка, украли 100 тысяч долларов и скрылись на автомобиле с подмосковными номерами, собщает «РИА Новости».
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