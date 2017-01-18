Полиция нашла машину подозреваемых в покушении на бизнесмена в центре Москвы

На западной окраине Москвы сотрудники столичной полиции обнаружили брошенный автомобиль, на котором скрылись с места преступления предположительные участники покушения на жизнь 45-летнего бизнесмена. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

- Для розыска и задержания подозреваемых в совершении преступления были организованы мероприятия, предусмотренные планом «перехват», в ходе которых иномарка, предположительно на которой злоумышленники скрылись с места происшествия, была найдена полицейскими брошенной на Пятницком шоссе, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, вечером 18 января неизвестные лица совершили не менее одного выстрела в водителя автомобиля марки Lexus на Шмитовском проезде, после чего скрылись. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение города.

Ранее Лайф со ссылкой на собственные источники информации сообщил, что пострадавшим является 45-летний бизнесмен Леонид Нувахов, владелец нескольких компаний, занимающихся торговлей, в том числе ООО «Ашер» и ООО «Боти».