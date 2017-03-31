Полиция не нашла бомбу в столичном ТЦ
Сотрудники московской полиции не обнаружили взрывных устройств в торговом центре «Мозаика» на юго-востоке столицы.
Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что подозрительный предмет, послуживший причиной для эвакуации около двух тысяч посетителей, оказался муляжом и опасности не представляет.
По словам собеседника агентства, сотрудники экстренных служб закончили работу на месте происшествия и покидают ТЦ.
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