Полиция не нашла бомбу в столичном ТЦ

Сотрудники московской полиции не обнаружили взрывных устройств в торговом центре «Мозаика» на юго-востоке столицы.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что подозрительный предмет, послуживший причиной для эвакуации около двух тысяч посетителей, оказался муляжом и опасности не представляет.

По словам собеседника агентства, сотрудники экстренных служб закончили работу на месте происшествия и покидают ТЦ.

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