Полиция не нашла бомбу в аэропорту Пулково

Полиция и кинологи не нашли бомбу в аэропорту Пулково. Ранее из главной воздушной гавани Санкт-Петербурга были эвакуированы все пассажиры.

После поступившего около 16:00 мск анонимного звонка полицейские проверили аэровокзальный комплекс, привокзальную площадь, гостиничный комплекс и паркинг.

Сам терминал в течение полутора часов был закрыт для входа и выхода пассажиров. Аэропорт Пулково занимает третье место по пассажиропотоку в России, сообщает ТАСС.