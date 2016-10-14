Полиция не нашла бомбу в аэропорту Пулково
Полиция и кинологи не нашли бомбу в аэропорту Пулково. Ранее из главной воздушной гавани Санкт-Петербурга были эвакуированы все пассажиры.
После поступившего около 16:00 мск анонимного звонка полицейские проверили аэровокзальный комплекс, привокзальную площадь, гостиничный комплекс и паркинг.
Сам терминал в течение полутора часов был закрыт для входа и выхода пассажиров. Аэропорт Пулково занимает третье место по пассажиропотоку в России, сообщает ТАСС.
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