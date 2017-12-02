Полиция нагрянула в штаб Ксении Собчак в Петербурге перед его открытием
В Санкт-Петербурге за два часа до открытия штаба Ксении Собчак офис посетила полиция. Об этом сообщил активист Вадим Суходольский.
Он пояснил, что сотрудники правоохранительных органов приехали, чтобы осмотреть помещение.
«Сотрудники полиции пришли в петербургский штаб Ксении Собчак за 2 часа до его открытия. Руководители и волонтёры пришли к штабу на улице Рылеева в Санкт-Петербурге, а у подъезда стоят две машины с полицией. Будут производить осмотр помещения, говорят», - цитирует Суходольского агентство «URA.RU».
Руководитель штаба Николай Артеменко сообщил, что полиция осмотрела помещение, обысков проводить не стала.
Ранее в Екатеринбурге открыли штаб Ксении Собчак. Его возглавил основатель ивент-бюро Red Евгений Рон.
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