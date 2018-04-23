Полиция и СКР начали расследование ДТП под Тверью
МВД и Следственный комитет России возбудили уголовные дела по факту ДТП в Тверской области, участником которого стал автобус, перевозивший паломников.
Инцидент произошел накануне. Автобус, в котором находились жители подмосковных Мытищ, следовал из Ниловой Пустыни. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.
В результате ДТП погиб один человек и еще 12 пострадали. Девять человек доставлены в больницу, передает «ТВ Центр».
Следователи уже допросили водителя транспортного средства. Кроме того, проводится проверка компании, которой принадлежи автобус.
Следующая новость ЦБ РФ пообещал рост зарплат и снижение инфляции
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии