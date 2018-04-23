Полиция и СКР начали расследование ДТП под Тверью

МВД и Следственный комитет России возбудили уголовные дела по факту ДТП в Тверской области, участником которого стал автобус, перевозивший паломников.

Инцидент произошел накануне. Автобус, в котором находились жители подмосковных Мытищ, следовал из Ниловой Пустыни. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В результате ДТП погиб один человек и еще 12 пострадали. Девять человек доставлены в больницу, передает «ТВ Центр».

Следователи уже допросили водителя транспортного средства. Кроме того, проводится проверка компании, которой принадлежи автобус.