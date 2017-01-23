Полиция начала проверку по инциденту со «скорой» в Красноярске

Полиция Красноярска начала проверку по факту происшествия с автомобилем скорой помощи, которому не уступали дорогу.

Ранее в интернете появился соответствующий видеоролик. На нем видно, как в узком дворе одного из домов города водитель легкового автомобиля отказывается освободить проезд машине медиков, передает НСН.

Инцидент продолжался в течение нескольких минут. Водитель не реагировал на требования «скорой» и предложения прохожих. Он уступил дорогу только после угрозы вызвать полицию.

Ранее похожий случай произошел на Камчатке. В результате пациент, к которому ехала скорая помощь, скончался, не дождавшись помощи медиков.