Полиция Москвы задержала банкира за кражу почти миллиарда рублей

В МВД сообщили о задержании бывшего заместителя главы одного из коммерческих банков. Он обвиняется в хищении 800 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанный выпущен под залог, сообщает «Коммерсантъ». Его имя и название банка не уточняются.

Следствие полагает, что подозреваемый и несколько сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры общей стоимостью 800 млн рублей. Полученные заемщиком средства были переведены на счета подконтрольных банку фирм. Злоумышленники взятые по кредиту обязательства не выполнили, причинив банку крупный материальный ущерб.