Полиция Москвы призвала воздержаться от участия в акции «Открытой России»

Полиция Москвы попросила жителей столицы отказаться от участия в несогласованном митинге 29 апреля, который должен пройти на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка.

Заявление размещено на сайте московского главка МВД. В сообщении говорится, что запланированная акция незаконна и «в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности».

Организатором акции 29 апреля станет основанная Михаилом Ходорковским «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией), пишет Lenta.ru. Ожидается, что в шествии примут участие порядка десяти тысяч человек.