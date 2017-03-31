Полиция Москвы предостерегла граждан от участия в акции на Красной площади 2 апреля

Распространяющаяся с социальных сетях информация о том, что оппозиционные партии согласовали проведение акции на Красной площади в Москве 2 апреля, не соответствует действительности. Соответственно участие в этом мероприятии будет считаться нарушением закона. Такое заявление сделало руководство московской полиции.

«В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля столичное ГУ МВД России отмечает, что в мэрию не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По сведениям правоохранительных органов, организаторы данного мероприятия, которым в социальных сетях приписывается инициатива проведения акции, отвергают свое участие в ней.

«В связи с этим полиция предупреждает, что проведение такой акции не было санкционировано. Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы», - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием блокировать интернет-ресурсы, призывающие граждан выйти на массовую акцию 2 апреля на Красной площади в Москве и в крупных городах России.

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