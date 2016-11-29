Полиция Москвы опровергла факт задержания Маруани и Трунова за вымогательство

В московской полиции опровергли сообщение о задержании французского композитора, лидера группы Space Дидье Маруани, а также юриста Игоря Трунова. Речь идет о проверке по заявлению певца Филиппа Киркорова о вымогательстве миллиона евро.

- В один из территориальных отделов полиции Москвы обратился гражданин, который заявил, что у него вымогают миллион евро за нераспространение сведений, порочащих его репутацию. По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили ТАСС в ГУ МВД.

Как подчеркнули в полиции «в настоящее время задержанных лиц по данному факту нет».

Ранее Маруани через российский суд требовал запретить Филиппу Киркорову исполнять песню «Жестокая любовь», поскольку она является переработкой произведения Symphonic Space Dream. Маруани также потребовал возместить ему ущерб от нарушения авторских прав и компенсировать моральный вред. С ответчика он был намерен взыскать 75, 34 миллиона рублей. Суд иск не принял, и певец планировал обратиться в американский суд.