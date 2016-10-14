Полиция в Москве освободила заложников

Московская полиция освободила женщину с двумя детьми, которых насильно удерживали неизвестные. Инцидент произошел на Пулковской улице.

Там в одной из квартир жилого дома неизвестные насильно удерживали женщину с двумя детьми. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции взломали двери и освободили заложников.

Были задержаны пять человек. Им оказались трое мужчин и две женщины, которых доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает ТАСС.