Полиция в Москве освободила заложников
Московская полиция освободила женщину с двумя детьми, которых насильно удерживали неизвестные. Инцидент произошел на Пулковской улице.
Там в одной из квартир жилого дома неизвестные насильно удерживали женщину с двумя детьми. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции взломали двери и освободили заложников.
Были задержаны пять человек. Им оказались трое мужчин и две женщины, которых доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает ТАСС.
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