Полиция Малайзии назвала имя подозреваемой в убийстве брата главы КНДР

В аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия) полиция арестовала женщину с вьетнамским паспортом, которая была опознана при помощи камер видеонаблюдения как возможная соучастница убийства Ким Чон Нама - сводного брата главы КНДР.

Имя женщины, подозреваемой в причастности к убийству Ким Чон Нама и путешествующей как гражданка Вьетнама, значится в паспорте как Доун Тхи Хуон, передает ИА REGNUM со ссылкой на сообщения агентства Reuters.

«Подозреваемая была опознана при помощи камер видеонаблюдения, во время ареста она была одна», — цитирует ИА REGNUM заявление полиции Малайзии.