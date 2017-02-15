Полиция Малайзии назвала имя подозреваемой в убийстве брата главы КНДР
В аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия) полиция арестовала женщину с вьетнамским паспортом, которая была опознана при помощи камер видеонаблюдения как возможная соучастница убийства Ким Чон Нама - сводного брата главы КНДР.
Имя женщины, подозреваемой в причастности к убийству Ким Чон Нама и путешествующей как гражданка Вьетнама, значится в паспорте как Доун Тхи Хуон, передает ИА REGNUM со ссылкой на сообщения агентства Reuters.
«Подозреваемая была опознана при помощи камер видеонаблюдения, во время ареста она была одна», — цитирует ИА REGNUM заявление полиции Малайзии.
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