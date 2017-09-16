Полиция Лондона задержала первого подозреваемого по делу о теракте в метро

Полиция Великобритании задержала 18-летнего подозреваемого в организации теракта в лондонском метро.

Об этом сообщается на сайте правоохранительных органов Лондона. В заявлении полиции говорится: «И хотя мы довольны достигнутым прогрессом, это расследование продолжается и уровень угрозы остается критической».

Известно, что задержание состоялось в городе Дувр на юге Великобритании.

15 сентября на станции метро «Парсонс Грин» в Лондоне в вагоне поезда произошел взрыв. При взрыве самодельного устройства пострадало 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).

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