Полиция Лондона задержала первого подозреваемого по делу о теракте в метро
Полиция Великобритании задержала 18-летнего подозреваемого в организации теракта в лондонском метро.
Об этом сообщается на сайте правоохранительных органов Лондона. В заявлении полиции говорится: «И хотя мы довольны достигнутым прогрессом, это расследование продолжается и уровень угрозы остается критической».
Известно, что задержание состоялось в городе Дувр на юге Великобритании.
15 сентября на станции метро «Парсонс Грин» в Лондоне в вагоне поезда произошел взрыв. При взрыве самодельного устройства пострадало 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).
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