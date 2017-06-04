Полиция Лондона задержала 12 человек по делу о теракте
Полиция Лондона задержала 12 подозреваемых в подготовке ночного теракта. В Скотланд-Ярд заявили: «Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона». В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски в доме одного из террористов, пишет РИА Новости. В ночь на воскресенье трое боевиков взрезались в толпу на микроавтобусе, а затем вышли из машины и с ножами нападали на людей. Полиция обезвредила напдавших за восемь минут.
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