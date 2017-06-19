Полиция Лондона опровергла слухи о ножевой атаке

Полиция Лондона опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что водитель, въехавший в толпу людей в центре города, нанес потерпевшим ножевые ранения.

По данным Скотленд-Ярда, в настоящее время нет свидетельств того, что кто-либо из людей получил ножевые ранения.

18 июня грузовой фургон врезался в прихожан, выходивших после молитвы из мечети, расположенной возле парка Финсбери в Лондоне. По словам очевидцев трагедии, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, а после из него выскочил молодой человек с ножом и нанес несколько ударов прохожим. Кроме того, сообщалось о двух жертвах инцидента, однако позже стало известно, что в результате наезда погиб один человек, сообщает «Экономика сегодня».