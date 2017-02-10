Полиция и ФСБ ликвидировали в России филиал международного наркосиндиката
Российские правоохранительные органы провели масштабную операцию по задержанию почти семидесяти участников крупной преступной организации, специализировавшейся на производстве и торговле наркотиками.
Речь идет и наркосиндикате «ХимПром», годовой оборот которого составлял более двух млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По ее словам, в ходе операции задержаны 67 участников наркогруппировки, из которых 47 - граждане Украины.
Наркосиндикат действовал на территории 14 регионов России. В ходе операции изъято более четырех тонн синтетических наркотиков, 250 единиц лабораторного оборудования, девять автомашин, и др.
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