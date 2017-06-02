Полиция Латвии проверит высказывание депутата о русскоязычных «вшах»

Полиция безопасности Латвии заинтересовалась высказыванием депутата сейма от Национального объединения «Все — Латвии» Эдвина Шноре, сравнившего русскоязычных жителей Латвии со вшами.

С просьбой проверить статью Шноре, опубликованную 19 мая в газете «Национальные вести», в правоохранительные органы обратился латвийский активист и публицист Владимир Линдерман.

По его мнению, Шноре необходимо наказать по статье Уголовного закона о разжигании этнической и расовой ненависти.

«Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь», - написал латвийский политик, добавив, что русскоговорящие уезжают из Латвии не в том объеме, как хотели бы этого латыши.

В Латвии проживают два миллиона человек, около 40 процентов которых — русскоязычные, сообщает «РИА Новости».

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