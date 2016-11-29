Полиция Колумбии уточнила количество жертв авиакатастрофы

В результате крушения пассажирского самолета боливийской компании Lamia в Колумбии погибли 75 человек и выжили шесть. Об этом заявил генерал полиции Хосе Асеведо Осса.

Он также добавил, что спасательные работы на месте катастрофы приостановлены, поскольку выживших больше нет, сообщается в Twitter радиостанции 360 Radio Colombia.

В числе выживших три игрока бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе», командир экипажа самолета и стюардесса, а также один журналист. Ранее СМИ сообщали о том, что спаслись 13 человек. В общей сложности на борту самолета находись 72 пассажира и девять членов экипажа.

Причины катастрофы пока не называются. Согласно предварительным версиям, к крушению могли привести нехватка топлива, плохая погода и неполадки в системах самолета.