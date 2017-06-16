Полиция Китая установила виновника взрыва у детского сада

Взрыв у детского сада в китайской провинции Цзянсу, ставший причиной гибели восьмерых человек, был произведен 22-летним мужчиной по имени Сю.

Он привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего погиб и сам. Установить его личность позволил анализ ДНК. Согласно сведениям местного телевидения, Сю страдал расстройством психики, сообщает «ТВ Центр».

Инцидент произошел 15 июня. При взрыве пострадали более 60 человек, из которых восемь находятся в тяжелом состоянии.