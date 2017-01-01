Полиция Кельна в новогоднюю ночь задержала сотни выходцев из Африки

В рамках специальной операции по предотвращению насилия и грабежей, а также других противоправных действий правоохранительные органы немецкого Кельна задержали в новогоднюю ночь несколько сот выходцев из Африки.

Полиция проводила задержания мужчин на двух основных железнодорожных станциях города для проведения допроса и проверки документов, а также установления их личности, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АР.

В операции было задействовано более полутора тысяч полицейских. Все они получили соответствующие инструкции, которые были сформированы по итогам массовых инцидентов в Кельне в последний день 2015 года.