Полиция Израиля признала терактом нападение палестинца с ножом в Тель-Авиве

Полиция Израиля назвала терактом нападение в центре Тель-Авива, в результате которого четыре человека получили ранения.

Палестинец с ножом атаковал людей в одной из городских гостиниц. Нападение произошло на улице Ха-Яркон, где находятся несколько посольств, в том числе российское, американское и британское.

Полиция уточнила, что нападавший «действовал из националистических убеждений». Россиян среди пострадавших не оказалось, сообщает РИА Новости.

В 2016 году в Израиле в районе порта города Яффо мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько прохожих.

Защитить от опасностей поможет сувенир-талисман - рамка с автографом великого путешественника Федора Конюхова, который в июле 2016 года совершил кругосветный полет на воздушном шаре «Мортон». На сегодняшний день это единственный человек, установивший рекорд по времени полета вокруг земли: его путешествие заняло чуть больше 11 суток.

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