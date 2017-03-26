Полиция Испании нашла 17 килограммов кокаина в бутафорских бананах
Полиция Испании обнаружила 17 килограммов наркотиков в бутафорских бананах.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на испанский телеканал ABC, кокаин находился в поддельных резиновых фруктах, которые лежали вперемежку с настоящими. Всего полиция изъяла 57 «фруктов» с наркотиками.
Известно, что в ходе спецоперации в Валенсии и Малаге полиция задержала двух испанцев и взяла под стражу еще одного подозреваемого. Сотрудники правоохранительных органов провели специальный тест, который подтвердил наличие наркотиков в коробках с фруктами.
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