Полиция Испании нашла 17 килограммов кокаина в бутафорских бананах

Полиция Испании обнаружила 17 килограммов наркотиков в бутафорских бананах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на испанский телеканал ABC, кокаин находился в поддельных резиновых фруктах, которые лежали вперемежку с настоящими. Всего полиция изъяла 57 «фруктов» с наркотиками.

Известно, что в ходе спецоперации в Валенсии и Малаге полиция задержала двух испанцев и взяла под стражу еще одного подозреваемого. Сотрудники правоохранительных органов провели специальный тест, который подтвердил наличие наркотиков в коробках с фруктами.