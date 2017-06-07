Полиция Ирана задержала подозреваемых по делу о терактах
В Тегеране задержаны пять человек, которых полиция подозревает в причастности к недавним терактам.
В настоящее время с ними проводятся следственные действия, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
В иранском министерстве внутренних дел уточнили, что нападение на здание парламента и мавзолей аятоллы Хомейни было совершено двумя группами террористов. В перестрелке с силовиками практически все они были уничтожены. Задержан только один из нападавших.
Жертвами теракта стали 12 человек и еще около 40 были ранены.
Ответственность за нападения взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в РФ), пригрозив руководству страны новыми терактами.
Корпус Стражей Исламской революции пообещал отомстить за произошедшее, а также обвинил в причастности к теракту Саудовскую Аравию.
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