Полиция Ирана задержала подозреваемых по делу о терактах

В Тегеране задержаны пять человек, которых полиция подозревает в причастности к недавним терактам.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В иранском министерстве внутренних дел уточнили, что нападение на здание парламента и мавзолей аятоллы Хомейни было совершено двумя группами террористов. В перестрелке с силовиками практически все они были уничтожены. Задержан только один из нападавших.

Жертвами теракта стали 12 человек и еще около 40 были ранены.

Ответственность за нападения взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в РФ), пригрозив руководству страны новыми терактами.

Корпус Стражей Исламской революции пообещал отомстить за произошедшее, а также обвинил в причастности к теракту Саудовскую Аравию.