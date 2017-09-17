Полиция Франция предупредила о готовящихся терактах в Европе

В Европе возможны новые теракты, организованные исламистами. Атаки могут быть связаны с крушением железнодорожных составов, лесными пожарами или отравлением продуктов.

Как сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на французские СМИ, полиция Франции объяснила свои опасения тем, что в течение последних трех месяцев усилилась джихадистская пропаганда. Исламисты призывают добиваться доверия жителей Европы, чтобы затем внезапно совершить теракт.

Полиция Франции намерена усилить охрану учебных заведений, железных дорог и туристических мест.

17 августа в Барселоне фургон въехал в толпу людей. В результате теракта погибли 16 человек. В тот же день еще один фургон въехал в пешеходов в Камбрильске. 15 сентября в Великобритании произошел взрыв в вагоне метро, пострадали 29 человек.