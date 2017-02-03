Полиция Франции установила личность напавшего на патрульных у Лувра

Французским правоохранителям удалось частично установить личность злоумышленника, атаковавшего патрульных около Лувра. Он оказался выходцем из Египта.

Согласно информации, обнаруженной в телефоне нападавшего, его могу звать Абдалла. Во Францию он приехал в конце января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время для уточнения личности злоумышленника проводится исследование отпечатков его пальцев и анализы ДНК.

Французская полиция направила запрос в Египет относительно наличия у местных спецслужб информации о нападавшем.