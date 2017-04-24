Полиция Екатеринбурга обокрала магазин во время задержания воров

Полицейские Екатеринбурга во время вызова по сигналу об ограблении магазина сами попались на краже.

Полицейские получили сигнал о том, что в магазине «Парфюм-лидер» на улице Посадской неизвестные взломали дверь и пытались похитить деньги из кассы, сообщает Life.ru.

Во время осмотра места происшествия сотрудница полиции украла несколько подарочных сертификатов, а также дисконтных карточек. Общая сумма похищенного составила чуть более 10 тысяч рублей.

Видеокамеры магазина зафиксировали, что именно сотрудница полиции, а не убежавшие воры ограбили магазин.

Сейчас в отношении сотрудницы полиции заведено уголовное дело по статье «Кража». На время расследования она отстранена от исполнения своих служебных обязанностей.

Собранные материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СК, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело.

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