Полиция Екатеринбурга обокрала магазин во время задержания воров
Полицейские Екатеринбурга во время вызова по сигналу об ограблении магазина сами попались на краже.
Полицейские получили сигнал о том, что в магазине «Парфюм-лидер» на улице Посадской неизвестные взломали дверь и пытались похитить деньги из кассы, сообщает Life.ru.
Во время осмотра места происшествия сотрудница полиции украла несколько подарочных сертификатов, а также дисконтных карточек. Общая сумма похищенного составила чуть более 10 тысяч рублей.
Видеокамеры магазина зафиксировали, что именно сотрудница полиции, а не убежавшие воры ограбили магазин.
Сейчас в отношении сотрудницы полиции заведено уголовное дело по статье «Кража». На время расследования она отстранена от исполнения своих служебных обязанностей.
Собранные материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СК, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело.
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