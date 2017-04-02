Полиция Челябинска подготовилась к несанкционированным акциям протеста

Полиция Челябинска 2 апреля работает в усиленном режиме. Дополнительные меры безопасности приняты, чтобы предотвратить несанкционированные акции.

В пресс-службе полиции сообщили: «Поступили сигналы, что такие мероприятия планируются, но никаких акций нет, никто никого не задерживает». По данным агентства URA.RU, большое количество полиции сосредоточено на площади Революции в центре Челябинска. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы и выясняют, с какой целью граждане приехали в центр.

Накануне ГУ МВД России по Челябинской области предупредило, что несогласованные с властями митинги запрещены. В сообщении пресс-службы говорится: «Попытки проведения подобных массовых мероприятий будут пресекаться с применением мер административного и уголовного характера в отношении организаторов и участников акций».

Ранее в соцсетях появились сообщения с призывами выйти на акции протеста 2 апреля. Генпрокуратура России распорядилась Роскомназору ограничить доступ к интернет-ресурсам, где распространяется такая информация.