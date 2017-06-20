Полиция Брюсселя обезвредила террориста с «поясом шахида»

В Брюсселе полиция обезвредила человека, пришедшего на Центральный вокзал города с поясом, начиненным взрывчаткой.

В срочном порядке из центра города были эвакуированы люди. Полиция также перекрыла площадь Гран-пляс, несколько близлежащих улиц и Центральный вокзал.

За несколько минут до этого в центре прозвучали несколько громких хлопков, похожих на выстрелы, сообщает ТАСС.