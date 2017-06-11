Полиция Британии отпустила всех задержанных по делу о теракте в Манчестере
Полиция Британии отпустила всех задержанных по подозрению в совершении теракта 22 мая.
Как пишет РБК со ссылкой на газету Manchester Evening News, всего по делу о теракте в Манчестере задержали 22 человека. В полиции считают, что никто из них «не представляет опасности для общества».
22 мая на стадионе «Манчестер Арена» после концерта певицы из США Арианы Гранде произошел взрыв. В результате теракта погибли 22 человека, еще 50 получили ранения.
Позже полиция Великобритании назвала имя исполнителя теракта - им стал Салман Абеди - член организации «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).
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