Полиция Британии отпустила всех задержанных по делу о теракте в Манчестере

Полиция Британии отпустила всех задержанных по подозрению в совершении теракта 22 мая.

Как пишет РБК со ссылкой на газету Manchester Evening News, всего по делу о теракте в Манчестере задержали 22 человека. В полиции считают, что никто из них «не представляет опасности для общества».

22 мая на стадионе «Манчестер Арена» после концерта певицы из США Арианы Гранде произошел взрыв. В результате теракта погибли 22 человека, еще 50 получили ранения.

Позже полиция Великобритании назвала имя исполнителя теракта - им стал Салман Абеди - член организации «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).