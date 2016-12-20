Полиция Берлина задержала «не того террориста»
Правоохранительные органы Германии признали, что задержанный по подозрению в совершении теракта в центре Берлина выходец из Пакистана не является водителем врезавшегося в толпу на рождественской ярмарке грузовика.
Настоящий террорист находится на свободе и может быть вооружен, - сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Die Welt, которая в свою очередь ссылается на источники в силовых структурах Германии.
Ранее, 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести.
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