Полиция Берлина задержала «не того террориста»

Правоохранительные органы Германии признали, что задержанный по подозрению в совершении теракта в центре Берлина выходец из Пакистана не является водителем врезавшегося в толпу на рождественской ярмарке грузовика.

Настоящий террорист находится на свободе и может быть вооружен, - сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Die Welt, которая в свою очередь ссылается на источники в силовых структурах Германии.

Ранее, 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести.