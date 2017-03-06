Полиция арестовала в Москве группу кибер-мошенников

Подозреваемые скрытно устанавливали на мобильные устройства граждан специальную программу и впоследствии похищали деньги с их банковских карт, привязанных к номеру абонента. Операцию по выявлению и задержанию преступников провели сотрудники управления «К» МВД России.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержаны двое подозреваемых – житель Ярославля и подмосковного Орехово-Зуева. В ходе обысков, проведенных в квартирах злоумышленников, изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, сим-карты, банковские карты, мобильные телефоны, передает ТАСС.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») и ч. 2 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»).