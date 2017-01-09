Полиция Амстердама задержала прилетевших из Донбасса журналистов

Сотрудники полиции задержали прибывших в Амстердам из Донбасса голландских журналистов Стефана Бека и Мишель Спеккерс.

Журналисты проводили на территории Донбасса собственное расследование гибели малазийского самолета МН17, разбившегося летом 2014 года. В ходе расследования журналисты обнаружили фрагменты упавшего Boeing.

После того, как сотрудники СМИ приземлились в аэропорту Амстердама, их задержали, а также конфисковали отснятые и записанные на месте крушения материалы и интервью с местными жителями.

По словам Бека, теперь он опасается преследования жителей Донбасса, которые согласились на беседу.

Пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июня 2014 года в Донецкой области. Российская сторона категорически не согласилась с выводами международной группы экспертов, обнародованными в начале 2016 года. Об этом пишет газета «Известия».