В полиции уточнили количество жертв инцидента в Лондоне

Жертвами происшествия в Лондоне, которое расценивается полицией как теракт, стали три человека. Еще не менее 20 пострадали.

Помощник комиссара Марк Роули в ходе брифинга разъяснил, что на Вестминстерском мосту автомобиль сбил нескольких человек, в числе которых были трое полицейских. После этого машина продолжила движение, пока не врезалась в здание неподалеку от британского парламента.

Из автомобиля выскочил человек с ножом, которых набросился на прохожих. Кроме того, он попытался попасть в здание парламента. Полицейские открыли огонь и застрелили злоумышленника. Предполагается, что он действовал в одиночку.

Инцидент в британской столице произошел ровно через год после теракта в Брюсселе, жертвами которого стали 32 человека и еще более 300 были ранены, отмечает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Немцы раскритиковали Украину за решение по Самойловой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО