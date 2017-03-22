В полиции уточнили количество жертв инцидента в Лондоне

Жертвами происшествия в Лондоне, которое расценивается полицией как теракт, стали три человека. Еще не менее 20 пострадали.

Помощник комиссара Марк Роули в ходе брифинга разъяснил, что на Вестминстерском мосту автомобиль сбил нескольких человек, в числе которых были трое полицейских. После этого машина продолжила движение, пока не врезалась в здание неподалеку от британского парламента.

Из автомобиля выскочил человек с ножом, которых набросился на прохожих. Кроме того, он попытался попасть в здание парламента. Полицейские открыли огонь и застрелили злоумышленника. Предполагается, что он действовал в одиночку.

Инцидент в британской столице произошел ровно через год после теракта в Брюсселе, жертвами которого стали 32 человека и еще более 300 были ранены, отмечает ТАСС.