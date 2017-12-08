В США полицейскому дали 20 лет за убийство афроамериканца
В американском штате Южная Каролина полицейский Майкл Слэгер получил 20 лет лишения свободы за убийство чернокожего.
Инцидент произошел в апреле 2015 года. Слэгер выстрели в 50-летнего Уолтера Скотта пять раз. Тот умер от полученных ранений. Отмечается, что у потерпевшего не было при себе никакого оружия.
Полицейский полностью признал свою вину, а также поблагодарил родственников погибшего за прощение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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