Полицейский из видео с «танцующим свадебным кортежем» уволен из органов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала журналистам о том, что грубо нарушивший правила движения при праздновании свадьбы московский полицейский уволен из органов внутренних дел.

По словам Волк, речь идет о старшем лейтенанте из управления по Новой Москве, - сообщает РИА «Новости».

Проверка в отношении его руководителей продолжается.

Ранее в сети распространился ролик, на котором запечатлено, как по оживленному шоссе едет кортеж из дорогих машин, причем сигналящий фарами автомобиль BMW без номеров движется задним ходом. По утверждению СМИ, нарушение ПДД совершил 26-летний оперативник одного из отделов полиции Москвы, когда ехал на собственную свадьбу.