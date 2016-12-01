Полицейский на Урале застрелил врача из-за измены жены

Сотрудник полиции в ночь на 1 декабря застрелил заведующего реанимационным отделением и покончил с собой. Трагедия произошла в больнице города Реж Свердловской области.

По данным следствия, старший сержант патрульно-постовой службы ОМВД РФ по Режевскому району пришел в больницу к заведующему реанимационным отделением и дважды выстрелил ему в голову из табельного пистолета Макарова, после чего свел счеты с жизнью.

По предварительным данным трагедия произошла из-за ревности полицейского, обнаружившего в компьютере супруги интимную переписку с врачом. Отмечается, что доктор и жена полицейского работали в одной клинике. Вдова сержанта при опросе подтвердила внебрачную связь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает ТАСС.

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