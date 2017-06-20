Полицейский получил срок за ископаемые вещдоки

В Приморье бывший заместитель начальника ОМВД РФ осужден за кражу фрагментов бивней мамонта, которые проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам.

Согласно материалам дела, экс-полицейский также похитил 3,6 миллиону рублей и часть этих денег потратил на покупку автомобиля.

Суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, бывшему полицейскому запрещено работать на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти. Автомобиль, приобретенный на похищенные деньги, конфискован, сообщает «ФедералПресс».