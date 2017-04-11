Полицейским в РФ запретят стрелять только в беременных
Депутаты от «Единой России» предложили разрешить сотрудникам полиции стрелять на поражение во всех, кроме беременных женщин.
Авторами инициативы стали председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. Они предложили изменить ч.5 ст. 23 «Закона о полиции».
В настоящее время сотрудникам полиции запрещается стрелять на поражение в женщин, однако депутаты предлагают дополнить это предложение фразой «с видимыми признаками беременности».
Кроме того, законодатели считают, что полицейским необходимо позволить стрелять в толпе в целях борьбы с терроризмом, сообщает «Национальная служба новостей».
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