Полицейским в РФ запретят стрелять только в беременных

Депутаты от «Единой России» предложили разрешить сотрудникам полиции стрелять на поражение во всех, кроме беременных женщин.

Авторами инициативы стали председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. Они предложили изменить ч.5 ст. 23 «Закона о полиции».

В настоящее время сотрудникам полиции запрещается стрелять на поражение в женщин, однако депутаты предлагают дополнить это предложение фразой «с видимыми признаками беременности».

Кроме того, законодатели считают, что полицейским необходимо позволить стрелять в толпе в целях борьбы с терроризмом, сообщает «Национальная служба новостей».

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