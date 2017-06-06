Полицейских в Париже атаковал студент из Алжира

Атаковавший полицейских в Париже мужчина с молотком оказался студентом из Алжира, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.

По его словам, у нападавшего при обыске было найдено студенческое удостоверение. Министр отказался назвать имя преступника, отметив, что он действовал в одиночку.

Ранее телеканал BFM. Сообщил об алжирском происхождении злоумышленника, уточнив, что ему 40 лет и он жил в департаменте Валь-д’Уаз на севере Франции.

Мужчина атаковал сотрудников полиции у собора Парижской Богоматери в Париже, но был тяжело ранен после того, как нанес удар молотком по голове стражу порядка, сообщает «РБК».