Полицейских в Париже атаковал студент из Алжира
Атаковавший полицейских в Париже мужчина с молотком оказался студентом из Алжира, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.
По его словам, у нападавшего при обыске было найдено студенческое удостоверение. Министр отказался назвать имя преступника, отметив, что он действовал в одиночку.
Ранее телеканал BFM. Сообщил об алжирском происхождении злоумышленника, уточнив, что ему 40 лет и он жил в департаменте Валь-д’Уаз на севере Франции.
Мужчина атаковал сотрудников полиции у собора Парижской Богоматери в Париже, но был тяжело ранен после того, как нанес удар молотком по голове стражу порядка, сообщает «РБК».
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