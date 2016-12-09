Полицейские задержали стрелявшего из игрушечного пистолета в центре Москвы

Полиция задержала неизвестного мужчину, стрелявшего по прохожим из игрушечного оружия в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Об инциденте, произошедшем в Хитровском переулке, сообщили очевидцы.

По их словам, неизвестный стрелял из пневматического оружия в прохожих.Однако, как позже выяснили полицейские, оружие оказалось детским.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «РИА Новости».