Полицейские задержали стрелявшего из игрушечного пистолета в центре Москвы
Полиция задержала неизвестного мужчину, стрелявшего по прохожим из игрушечного оружия в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Об инциденте, произошедшем в Хитровском переулке, сообщили очевидцы.
По их словам, неизвестный стрелял из пневматического оружия в прохожих.Однако, как позже выяснили полицейские, оружие оказалось детским.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «РИА Новости».
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