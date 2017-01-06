Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из автоматического оружия в центре города.

Задержание произведено в рамках проверки видеоролика, размещенного в интернете. На записи видно, как неизвестный мужчина делает несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на автоматическое оружие.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала РИА «Новости», что правоохранители задержали 28-летнего уроженца Махачкалы. В Москву он приехал с намерением устроится на работу.

Все материалы, касающиеся инцидента, полиция направила в следственные органы.