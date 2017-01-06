Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из автоматического оружия в центре города.
Задержание произведено в рамках проверки видеоролика, размещенного в интернете. На записи видно, как неизвестный мужчина делает несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на автоматическое оружие.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала РИА «Новости», что правоохранители задержали 28-летнего уроженца Махачкалы. В Москву он приехал с намерением устроится на работу.
Все материалы, касающиеся инцидента, полиция направила в следственные органы.
Следующая новость Российский саночник Павлюченко стал чемпионом Европы
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии