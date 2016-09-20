Полицейские задержали грабителей на северо-западе Москвы

Столичные полицейские на северо-западе Москвы задержали двух мужчин, приехавших из Кировской области. Они подозреваются в разбойном нападении, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"Установлено, что на ул. Аэродромная на двух граждан напали двое неизвестных и, угрожая расправой, открыто похитили два сотовых телефона, наручные часы и очки, после чего скрылись”, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по г.Москве. там же сообщается, что совокупный причиненный ущерб составил 38 тыс. руб.

Нападавшие были задержаны по горячим следам. Выяснилось, что мужчины 25 и 30 лет ранее уже были неоднократно судимы за кражи и грабежи. Против них было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

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