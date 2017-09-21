Полицейские смогут штрафовать россиян за ночной шум

Депутаты Госдумы предложили запретить ремонтные работы, свист, пение и другие действия, сопровождающиеся звуками и нарушающие покой граждан по ночам.

Авторы законопроекта Евгений Марченко и Анатолий Тихомиров также предлагают вернуть сотрудникам полиции право штрафовать россиян за ночной шум.

Согласно действующему законодательству, полиция не может пресекать установленные в регионах административные правонарушения, в том числе и шум в ночное время суток. Россиянин может пожаловаться на соседа-дебошира в региональную управу, но даже доказать факт правонарушения практически невозможно.

Депутаты подготовили поправки в статью 17 Жилищного кодекса России, согласно которым, если штраф выписывается нарушителю впервые, то его размер будет составлять от 500 до 1000 рублей, а за повторное нарушение придется заплатить до 30 тысяч рублей, сообщает агентство Nation news.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Дума
Следующая новость Назван город в РФ с самым грязным воздухом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО