Полицейские смогут штрафовать россиян за ночной шум

Депутаты Госдумы предложили запретить ремонтные работы, свист, пение и другие действия, сопровождающиеся звуками и нарушающие покой граждан по ночам.

Авторы законопроекта Евгений Марченко и Анатолий Тихомиров также предлагают вернуть сотрудникам полиции право штрафовать россиян за ночной шум.

Согласно действующему законодательству, полиция не может пресекать установленные в регионах административные правонарушения, в том числе и шум в ночное время суток. Россиянин может пожаловаться на соседа-дебошира в региональную управу, но даже доказать факт правонарушения практически невозможно.

Депутаты подготовили поправки в статью 17 Жилищного кодекса России, согласно которым, если штраф выписывается нарушителю впервые, то его размер будет составлять от 500 до 1000 рублей, а за повторное нарушение придется заплатить до 30 тысяч рублей, сообщает агентство Nation news.